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الدفاع المدني يباشر احتجاز مركبة في سيول سراة عبيدة
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الدفاع المدني يباشر احتجاز مركبة في سيول سراة عبيدة

الدفاع المدني يباشر احتجاز مركبة في سيول سراة عبيدة

الدفاع المدني يباشر احتجاز مركبة في سيول سراة عبيدة
٠١:٢٠:٤٣ ص، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني احتجاز مركبة في سيل أحد الأودية في سراة عبيدة، بالتنسيق مع الأمن العام.

احتجاز مركبة بسراة عبيدة

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “باشر مدني سراة عبيدة حالة احتجاز مركبة في سيل في واد، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الأمن العام”.

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شاهد.. جريان السيول شرق خميس مشيط مساء اليوم

سيول جنوب طريب

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول جنوب طريب شرق خميس مشيط مساء أمس الخميس.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “مجموعة مناخ الخزيرة”، عبر “تويتر”، حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول في طريب، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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https://twitter.com/SaudiDCD/status/1654240436062396416

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احتجاز مركبة الأمن العام سراة عبيدة سيول مركبة

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