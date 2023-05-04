الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد استهداف بوتين.. هجوم بمسيرات على مصنع تكرير نفط روسي
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في عدة تخصصات
المحكمة الإدارية تلزم وزارة الصحة بقبول التطوع بنظام سهل لهذه الأعوام
الدفاع المدني يباشر احتجاز مركبة في سيول سراة عبيدة
الخثلان: خسوف القمر اليوم لا تجب له صلاة
لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.. 10 طرق للنوم بشكل أفضل

الرئيسية

 /

محليات

 /

الخثلان: خسوف القمر اليوم لا تجب له صلاة

الخثلان: خسوف القمر اليوم لا تجب له صلاة

الخثلان: خسوف القمر اليوم لا تجب له صلاة
٠١:١٥:٤٢ ص، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، عن خسوف القمر، المتوقع مشاهدته اليوم الجمعة  بالمملكة -بمشيئة الله-.

لا تشرع له صلاة

وقال الخثلان في تغريدة شاركها عبر حسابه على “تويتر”،  إن اليوم الجمعة: “هو خسوف شبه ظل لاتشرع له صلاة الخسوف؛ لكونه ليس خسوفا بالمعنى الشرعي؛ حيث لايرى الناظر للقمر أي أثر ظاهر للخسوف”.

اقرأ أيضا:

لمدة 4 ساعات.. خسوف شبه ظلي للقمر بسماء المملكة الجمعة المقبل

وبحسب ما ذكره رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، فإن الخسوف سيستمر 4 ساعات و18 دقيقة، حيث سيكون 96% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف.

سبب ندرة الخسوف:

والسبب في ندرته أن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.
وتابع أبو زاهرة قائلا : “إن مراحل الخسوف ستكون في نفس الوقت في كافة المناطق حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 06:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية خسوف القمر سعد الخثلان سماء السعودية صلاة خسوف القمر ظاهرة فلكية

مواد ذات صلة

المزيد
“المرور” يطرح لوحات إلكترونية مميزة ويحدد طريقة الدخول للمزاد

“المرور” يطرح لوحات إلكترونية مميزة ويحدد طريقة الدخول للمزاد

٠٢:٠٦ م، الأحد، ١٩ مارس ٢٠٢٣
صاحب تحدي «التأتأة»: أردت أن تفخر بي والدتي (فيديو)

صاحب تحدي «التأتأة»: أردت أن تفخر بي والدتي (فيديو)

١١:٥٦ م، الأثنين، ٣٠ يناير ٢٠١٧
وفاة وإصابة 5 في تصادم مركبتين بطريق القصيم (صور)

وفاة وإصابة 5 في تصادم مركبتين بطريق القصيم (صور)

٠١:٠٨ ص، الجمعة، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٤
المملكة تشارك في مؤتمر عالمي لتمويل تطوير لقاح لعلاج «كورونا»

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي لتمويل تطوير لقاح لعلاج «كورونا»

٠٩:٥٠ م، الأحد، ٠٣ مايو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *