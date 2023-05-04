الخثلان: خسوف القمر اليوم لا تجب له صلاة

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تحدث الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، عن خسوف القمر، المتوقع مشاهدته اليوم الجمعة بالمملكة -بمشيئة الله-.

لا تشرع له صلاة

وقال الخثلان في تغريدة شاركها عبر حسابه على “تويتر”، إن اليوم الجمعة: “هو خسوف شبه ظل لاتشرع له صلاة الخسوف؛ لكونه ليس خسوفا بالمعنى الشرعي؛ حيث لايرى الناظر للقمر أي أثر ظاهر للخسوف”.

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وبحسب ما ذكره رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، فإن الخسوف سيستمر 4 ساعات و18 دقيقة، حيث سيكون 96% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف.

سبب ندرة الخسوف:

والسبب في ندرته أن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.

وتابع أبو زاهرة قائلا : “إن مراحل الخسوف ستكون في نفس الوقت في كافة المناطق حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 06:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.