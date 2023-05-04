لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.. 10 طرق للنوم بشكل أفضل

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يعاني مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي من مشاكل النوم، قد لا يستطيع البعض منهم النوم بسبب آلام المفاصل والعظام.

التهاب المفاصل الروماتويدي

ويعد التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يخطئ الجهاز المناعي في خلايا الجسم نفسها، ما يؤدى غالبًا إلى التهاب المفاصل وآلام المفاصل الموهنة.

ووفقا للأطباء، يمكن أن يكون ألم المفاصل شديدًا لدرجة أنه يتعارض مع قدرتك على النوم جيدًا وفقا لما نشره موقع everydayhealth ولذلك يقدم الأطباء نصائح للنوم لمن يشكو من هذا المرض كالتالي:

– الحمام الساخن: يمكن أن يكون الجمع بين الحرارة والماء بمثابة جلسة علاج مائي مصغرة لعضلاتك ومفاصلك، ما يؤدى إلى تخفيف الألم والتصلب.

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– الحفاظ على الحرارة: استخدام مرتبة كهربائية أو بطانية كهربائية لمدة 20 دقيقة يساعدك على الشعور بالراحة قبل النوم.

– استخدام الجليد: عندما تتورم المفاصل، يمكن أن يكون وضع الثلج مهدئًا ويمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب.

– الحركة خلال النهار: سواء كنت تمارس التمارين الهوائية (مثل المشي أو ركوب الدراجات) أو تدريبات المقاومة، فإن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تقليل الألم والتورم الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي.

– احذر التحفيز الليلي: إذا كنت تعاني خلا النوم فابقِ الحيوانات الأليفة والتليفزيون خارج غرفة نومك، أيضًا تجنب قراءة شيء مثير أو مزعج أو استخدام جهاز إلكتروني (مثل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول) لمدة ساعة على الأقل قبل النوم.

احذر الطعام قبل النوم

– رفع الساق: قد يكون من المفيد وضع وسادة تحت ركبتيك لتخفيف الضغط على مفاصلك أثناء النوم

– مارس التأمل: لتمهيد الطريق لنوم أفضل، حاول التأمل وتركيز انتباهك على أنفاسك أو صور الاسترخاء لمساعدة عقلك وجسمك على تخفيف الضغط من اليوم.

– أدوية النوم: لتسهيل النوم بشكل أفضل بين مرضى التهاب المفاصل الرثيانى، يوصى أحيانًا بجرعات منخفضة من مضادات الاكتئاب.

– احذر الطعام قبل النوم: يفضل عدم تناول أي شيء قبل النوم بساعات قليلة لأن تناول الطعام يتسبب في تحويل الدم إلى عملية الهضم.

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