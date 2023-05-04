الصحة: 3 تطعيمات ضرورية لحجاج الداخل

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أهمية ثلاثة تطعيمات على حجاج الداخل أخذها قبل رحلة الحج، من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن هذه التطعيمات تشمل التالي:

3 تطعيمات لحجاج الداخل

– لقاح فيروس كورونا لمن لم يستكمل التحصين

– الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الخمس سنوات الماضية

– الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا التطعيم هذا الموسم

ولفتت وزارة الصحة، إلى التطعيمات الثلاث ضرورة ومتاحة من الآن وحتى 10 أيام قبل بدء رحلة الحج، بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن طريقة وأماكن الحصول على تطعيمات الحج لهذا العام.

وقال حساب “الصحة_937” في موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الصدد، إن جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة توفر خدمة تطعيمات الحج”.

وأضاف: “يمكنكم التوجه بشكل مباشر دون الحاجة لحجز موعد”.

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التطعيمات للحجاج من داخل المملكة

يجب على الحجاج من داخل المملكة تلقي التطعيمات التالية:

1. لقاح فيروس (كورونا):

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج من البالغين والأطفال من عمر 5 سنوات أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت إكمال التطعيم باللقاحات المعتمدة في المملكة.

2. لقاح الحمى الشوكية النيسيرية:

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج والعمرة، أو القدوم إلى مناطق الحج والعمرة لأي غرض آخر، من البالغين والأطفال من عمر 9 أشهر أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي (ACYW) قبل القدوم إلى مناطق الحج والعمرة بمدة لا تقل عن 10 أيام.

يُقبل التطعيم بأحد اللقاحات التالية:

اللقاح الرباعي (ACYW) متعدد السكريات، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 3 سنوات.

اللقاح الرباعي (ACYW) المقترن، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 5 سنوات.

تشير الدلائل العلمية إلى أن اللقاح المقترن فعال وآمن لمن تزيد أعمارهم على 55 سنة.

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3. لقاح الأنفلونزا الموسمية:

يجب على الحجاج من داخل المملكة تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تغني جرعة اللقاح خلال السنة في موسم الشتاء على الرغم من ارتباطها به؛ حيث إنه لقاح خاص بموسم الحج أيضًا.

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