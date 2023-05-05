منتزه فانتزي لاند الرياض.. أفضل أوقات المتعة والاستجمام رفقة عائلتك يوم الإجازة (صور)

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

فانتزي لاند الرياض

يمكنك أن تقضي وقتًا رائعًا في منتزه فانتزي لاند الرياض، خاصة لاحتوائها على شاليهات ومسابح مثل الأكوابارك كما أن بها ألعابًا للمغامرات وألعابًا للأطفال.

كما تحتوي فانتزي لاند، على مطاعم وحدائق حيوانات وأسواق وبقالات وبحيرة اصطناعية كبيرة وغير عميقة، كما أن بها عروض الدلافين الرائعة.

فانتزي لاند الرياض من أجمل أماكن التنزه

فانتزي لاند الرياض تعد واحدة من أجمل أماكن التنزه في الرياض والتي توفر للزوّار كل أجواء الاستمتاع والترفيه وتعد من انسب أماكن الخروجات المناسبة للعوائل والأطفال في الرياض.

ويشكّل منتزه فانتزي لاند الرياض مكان رائع خاص بالعوائل حيث يتضمن في مساحاته على جلسات مناسبة للاجتماعات العائلية وملاهي وخيول ودبابات من اجل ضمان الترفيه والاستمتاع للأطفال.

شاليهات فانتزي لاند الرياض

يحوي منتزه الفانتزي لاند بالرياض أيضًا على مجموعة من شاليهات تحوي كلاً منها على غرفة معيشة ومسبح خاص وحديقة خارجية مع توفر جلسات جميلة مطلة على البحيرة.

نشاطات منتزه فانتزي لاند الرياض

1- جلسات عائلية في الحديقة

بإمكانكم الاستمتاع بصحبة العائلة والأصدقاء في الجلسات العائلية الخاصة في الحديقة مع إمكانية إحضار مأكولات ومشروبات خاصة بكم من الخارج.

2-الترفيه للأطفال

إعطاء فرصة الترفيه لأطفالكم في قسم الملاهي المجهز بأجمل الألعاب، كما ويوجد ملاهي خاصة للكبار وكثير من الألعاب الكهربائية التي تزيد من كمية الإثارة والتشويق.

3- ألعاب مائية

إمكانية لعب الأطفال بأروع الألعاب المائية بالقرب من النوافير والبحيرة في الفانتزي لاند بالرياض.

4- استئجار شاليه

من الممكن أيضاً لكم استئجار أحد الشاليهات الموجودة في فانتزي لاند بالرياض، والتي تحوي على كل وسائل الراحة والخدمة العالية وينصح بحجز شاليه تحوي على مسبح.

5- عروض الدولفين

زيارة قرية عروض الدلفين مع الأطفال سيكسبكم وقتاً ممتعاً كذلك.

6- الشواء في الطبيعة

من الممكن أيضاً إقامة مشروع الشواء في الأماكن المخصصة بين الطبيعة الخلابة.

7- أكبر بحيرة

الاستمتاع بالمنظر الطبيعي الفاخر على إطلالة اكبر بحيرة مائية أو تجربة القوارب المائية داخل البحيرة.

8- قصور فخمة

يتوفر أيضًا إمكانية حجز القصور vıp الفخمة ولكنها عالية الثمن بعض الشيء.

موقع فانتزي لاند بالرياض

يقع منتزه فانتزي لاند الرياض في الثمامة أحد أجمل الأماكن في الرياض، وبإمكانكم الوصول للمنتزه عبر خرائط جوجل التالية: اضغط هنا

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