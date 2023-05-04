الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
صدمة بكييف.. أوكرانيا تعترف بأن المسيّرة التي أسقطوها تابعة لهم وليست لروسيا
تفوقت على الرياض بـ3 أضعاف.. مكة تتصدر مخالفات النقل
بدون خبرة.. 21 وظيفة بوزارة البيئة لحملة الدبلوم
استمرار طلبات التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث “طوال العام”
معلم يضرب ويركل طالبًا بشكل مبرح داخل الفصل.. وتعليق رسمي
6 خطوات لإخفاء رقمك عن جهات الاتصال في فيسبوك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

صدمة بكييف.. أوكرانيا تعترف بأن المسيّرة التي أسقطوها تابعة لهم وليست لروسيا

صدمة بكييف.. أوكرانيا تعترف بأن المسيّرة التي أسقطوها تابعة لهم وليست لروسيا

صدمة بكييف.. أوكرانيا تعترف بأن المسيّرة التي أسقطوها تابعة لهم وليست لروسيا
١١:٥٣:٤٦ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

اعترفت أوكرانيا قبل قليل بأن طائرة الدرون التي أسقطوها تابعة لهم وليست لروسيا.

إسقاط مسيرة في كييف:

وكانت وسائل إعلام، قد نقلت  وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، حيث  أظهر مقطع فيديو إسقاط طائرة مُسيّرة قرب القصر الرئاسي بكييف.

ويظهر الفيديو انفجار المسيرة في سماء كييغ والتي تحولت إلى كتلة من اللهب قبل سقوطها على الأرض مشتعلة وقد تحولت إلى حطام.

وأصدرت السلطات الأوكرانية،إنذارا من الغارات الجوية لكييف والمنطقة المحيطة، وسمع شهود نيران مدافع صغيرة وانفجارات في العاصمة.

18 مسيرة روسية:

وقبل ساعات أكدت أوكرانيا، أن دفاعاتها الجوية، أسقطت 18 من أصل 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع قبل فجر اليوم الخميس.

وقالت إدارة مدينة كييف في بيان، إنه “تم تدمير كل الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة في 4 أيام”.

وأضافت الإدارة أن “الروس هاجموا كييف باستخدام ذخائر وصواريخ من طراز (شاهد) يرجح أنها من النوع البالستي”.

ودمَّرت الدفاعات الجوية 12 من أصل 15 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” أطلقت على مدينة “أوديسا” الساحلية المطلة على البحر الأسود.

بينما أصابت 3 منها حرمًا جامعيًّا، وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه لم تقع إصابات.

اقرأ أيضا:

أوكرانيا تعلن تدمير 18 مسيرة روسية

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الدرون القصر الرئاسي طائرة مسيرة كييف مسيرة

مواد ذات صلة

المزيد
أهم 10.. توضيح هام بشأن دعم مايو وأسعار قياسية لشقق الرياض

أهم 10.. توضيح هام بشأن دعم مايو وأسعار قياسية لشقق الرياض

١٠:١٢ م، الأحد، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
الصحة: إصابة جديدة بـ«كورونا» في محافظة حريملاء

الصحة: إصابة جديدة بـ«كورونا» في محافظة حريملاء

٠٦:٢٢ م، الأثنين، ٠٤ مايو ٢٠١٥
إلزام 7 آلاف منشأة بوضع قائمة أسعار المنتجات في الدمام

إلزام 7 آلاف منشأة بوضع قائمة أسعار المنتجات في الدمام

١٠:٤١ ص، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٥
القبض على 18 «شاذًا» في أحد مراكز التدليك والمساج بالكويت.. اقترفوا الفاحشة واستدرجوا مراهقين

القبض على 18 «شاذًا» في أحد مراكز التدليك والمساج بالكويت.. اقترفوا الفاحشة واستدرجوا مراهقين

٠٢:١٩ م، الثلاثاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *