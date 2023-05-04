تفوقت على الرياض بـ3 أضعاف.. مكة تتصدر مخالفات النقل

تواصل – فريق التحرير:

سجلت مكة المكرمة عدد 16 ألفا و294 مخالفة، متصدرة مخالفات أنشطة النقل، تلتها منطقة الرياض بـ 5264 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 3846 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2564 مخالفةً.

25 ألف مخالفة محررة

ورصدت الهيئة العامة للنقل، خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 25.404 مخالفات محررةً، وسجلت عمليات الرصد الآلي 6.192 مخالفةً.

بينما سجلت الفرق 7 مخالفات في أنشطة النقل البحري، فيما بلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي 88%.

وسجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 96%، و100% لأنشطة النقل السككي، حسب “الوطن”.

اقرأ أيضا:

الكشف عن مخالفات حفر الآبار بمكة خلال إجازة عيد الفطر

وجاءت أنواع المخالفات كالآتي:

– تشغيل سائق دون بطاقة

– مركبة نقل دون بطاقة تشغيل

– عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة

– نشاط نقل البضائع الأعلى في المخالفات

وكانت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، نفذت حملات رقابية ميدانية خلال أبريل.

ونتج عن الحملات 142.868 عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 141.468 عملية فحص لمركبات النقل، و359 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1.041 زيارةً.

كما نفذت الفرق الرقابية 197 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطة قطار الحرمين.