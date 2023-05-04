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استمرار طلبات التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث “طوال العام”
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استمرار طلبات التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث “طوال العام”

استمرار طلبات التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث “طوال العام”

استمرار طلبات التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث “طوال العام”
١١:٢٢:٢١ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن استمرار استقبال طلبات التقديم “طوال العام” للطلبة الراغبين في الابتعاث لجميع المراحل والتخصصات.

زيادة فرص القبول

وذلك في إطار زيادة فرص القبول أمام الطلاب والطالبات، وتسهيل رحلتهم للحصول على قبول جامعي من إحدى المؤسسات المعتمدة في البرنامج؛ بما يتوافق مع أوقات التقديم لجميع دول الابتعاث.

ودعت وزارة التعليم الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى زيارة موقع البرنامج؛ للتعرُّف على الشروط العامة والخاصة للابتعاث، وقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمجالات بحسب المسارات، ومن ثم التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في دول الابتعاث للحصول على قبول جامعي في المجال والتخصص الذي يحدده الطالب.

والتأكد من توفير المستندات النظامية المطلوبة، ورفع طلب القبول من خلال نظام سفير، فيما سيتم إصدار نتائج القبول خلال فترات مختلفة حسب بداية الدراسة للطلبة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الابتعاث الخارجي برنامج الابتعاث خادم الحرمين

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