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معلم يضرب ويركل طالبًا بشكل مبرح داخل الفصل.. وتعليق رسمي
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معلم يضرب ويركل طالبًا بشكل مبرح داخل الفصل.. وتعليق رسمي

معلم يضرب ويركل طالبًا بشكل مبرح داخل الفصل.. وتعليق رسمي

معلم يضرب ويركل طالبًا بشكل مبرح داخل الفصل.. وتعليق رسمي
١١:١٤:٢٨ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض طالب للضرب المبرح على يد معلمه في إحدى المدارس، ما سبب حالة من الجدل ومطالبات بمعاقبة المعلم.

ضرب وركل

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق ضرب معلم لطالبه بشكل مبرح، إذ ذكر أحد زملاء الطالب أن المعلم غضب من حديث الطالب مع زميله أثناء الحصة، فبادر بمعاقبته بالضرب والركل.

فتح تحقيق

وحسب صحيفة عكاظ، فقد فتحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية (الخميس) تحقيقاً موسعاً في حادثة ضرب معلم لطالب بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سيهات.

إجراء نظامي

وقال متحدث تعليم الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص – وفقًا للصحيفة- : “الإدارة ممثلة بلجنة متخصصة باشرت التحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيلها، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي في مثل هذه الحالات”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم تعليم الشرقية معلم يضرب طالب

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