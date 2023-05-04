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6 خطوات لإخفاء رقمك عن جهات الاتصال في فيسبوك
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6 خطوات لإخفاء رقمك عن جهات الاتصال في فيسبوك

6 خطوات لإخفاء رقمك عن جهات الاتصال في فيسبوك

6 خطوات لإخفاء رقمك عن جهات الاتصال في فيسبوك
١١:٠٧:٥٥ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي بالتفصيل، خطوات إخفاء رقم المستخدم عن جهات الاتصال في تطبيق الفيسبوك، كإجراء من إجراءات حماية الخصوصية.

وأوضح السبيعي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، خطوات إخفاء رقمك في تطبيق التواصل الاجتماعي الفيسبوك كالتالي:

خطوات إخفاء رقمك بالفيسبوك:

– الدخول إلى إعدادات فيسبوك

– اختيار الإعدادات والخصوصية

– ثم اختيار اختصارات الخصوصية

– عرض المزيد من إعدادات الخصوصية

– اختر من الذي يمكنه البحث عنك

– اختيار أنا فقط

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اتهامات تطال فيسبوك

في سياق آخر، كانت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، قد اتهمت موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتضليل الآباء بشأن حماية الأطفال.

واقترحت اللجنة، تشديد اتفاقية قائمة بشأن الخصوصية لتشمل حظرًا على الاستفادة من بيانات القاصرين.

وقالت اللجنة إن “فيسبوك” ضلل الآباء حول مدى تحكمهم في الأشخاص الذين يتواصل معهم أطفالهم في تطبيق “ماسنجر كيدز” وكان مخادعًا بشأن مدى وصول مطوري تطبيقات التطبيق إلى بيانات المستخدمين الخاصة، مما يمثل انتهاكًا لاتفاقية 2020 بشأن الخصوصية.

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إخفاء رقم الفيسبوك تطبيق الفيسبوك حماية الخصوصية فيسبوك

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