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تحولت إلى كتلة نيران.. إسقاط مسيرة بالقرب من القصر الرئاسي بكييف (فيديو)
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تحولت إلى كتلة نيران.. إسقاط مسيرة بالقرب من القصر الرئاسي بكييف (فيديو)

تحولت إلى كتلة نيران.. إسقاط مسيرة بالقرب من القصر الرئاسي بكييف (فيديو)

تحولت إلى كتلة نيران.. إسقاط مسيرة بالقرب من القصر الرئاسي بكييف (فيديو)
١٠:٤٤:٤٣ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، حيث أظهر مقطع فيديو إسقاط طائرة مُسيّرة قرب القصر الرئاسي بكييف.

إسقاط مسيرة في كييف:

ويظهر الفيديو انفجار المسيرة في سماء كييغ والتي تحولت إلى كتلة من اللهب قبل سقوطها على الأرض مشتعلة وقد تحولت إلى حطام.

وكانت السلطات الأوكرانية، قد أصدرت إنذارا من الغارات الجوية لكييف والمنطقة المحيطة، وسمع شهود نيران مدافع صغيرة وانفجارات في العاصمة.

18 مسيرة روسية:

وقبل ساعات أكدت أوكرانيا، أن دفاعاتها الجوية، أسقطت 18 من أصل 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع قبل فجر اليوم الخميس.

وقالت إدارة مدينة كييف في بيان، إنه “تم تدمير كل الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة في 4 أيام”.

وأضافت الإدارة أن “الروس هاجموا كييف باستخدام ذخائر وصواريخ من طراز (شاهد) يرجح أنها من النوع البالستي”.

ودمَّرت الدفاعات الجوية 12 من أصل 15 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” أطلقت على مدينة “أوديسا” الساحلية المطلة على البحر الأسود.

بينما أصابت 3 منها حرمًا جامعيًّا، وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه لم تقع إصابات.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية القصر الرئاسي اوكرانيا مسيرة

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