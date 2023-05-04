استشاري نفسي: تربية الأبناء لا نأخذها من مشاهير التواصل الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، قد يتأثر الأطفال والأبناء، لاسيما في مرحلة النشء، بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يؤثر على سلوكياتهم وحياتهم وربما مستقبلهم.

الأبناء ومشاهير التواصل

وفي هذا السياق أكد د. نادر الرحيلي استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين، أنه لا يمكن أن نعتمد على تربية الأبناء على مشاهير التواصل الاجتماعي.

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وقال الرحيلي “الرسول ﷺ يقول : (مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع).

توجيه وهدي نبوي كريم

وأضاف الرحيلي “هذا توجيه وهدي نبوي في تربية الأبناء في عمر صغير وتدرج في تقويم السلوك، مؤكدا أن تربية الأبناء لا نأخذها ممن يسمون بمشاهير التواصل الإجتماعي”.

وتابع د. نادر الرحيلي “البيت المستقر الهادئ هو من تصان فيه حقوق الدين ومبادئ المجتمع المؤمن، مشدداً على أن حرية الأبناء لها حدود وتهذب بالقيم و المبادئ”.

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