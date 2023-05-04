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صندوق النقد الدولي يحذِّر الاتحاد الأوروبي من خطر قادم
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صندوق النقد الدولي يحذِّر الاتحاد الأوروبي من خطر قادم

صندوق النقد الدولي يحذِّر الاتحاد الأوروبي من خطر قادم

صندوق النقد الدولي يحذِّر الاتحاد الأوروبي من خطر قادم
١٠:٣٤:٥٧ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

حذَّر صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي من تداعيات الفشل في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية.

وأشارت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيا -في حديثها اليوم لمؤتمر المفوضية الأوروبية- إلى أنه “بدون معالجة التحديات طويلة المدى، الديموغرافية والإنتاجية والشمول، لن تكون المجموعة الأوروبية قادرة على زيادة مستوى الدخل وتوفير الفرص بالشكل المطلوب”.

توفير بيئة مواتية لزيادة الإنتاج

ودعت، حكومات الاتحاد الأوروبي إلى توفير بيئة مواتية لزيادة الإنتاج من خلال رفع القيود، وتحسين التعليم، وزيادة الإنفاق على الأبحاث، هذا إلى جانب تسهيل حصول الشركات الأوروبية الناشئة على التمويل المطلوب.

وفي سياق متصل، لفتت جورجيا الانتباه إلى أبحاث أجراها الصندوق أظهرت أن التكتل التجاري المتنافس في العالم يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لكل من ألمانيا واليابان مجتمعتين.

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الكلمات الدلالية:
اقتصاد الاتحاد الأوروبي تحذير النقد الدولي صندوق النقد الدولي

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