بدون خبرة.. 21 وظيفة بوزارة البيئة لحملة الدبلوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح (21) وظيفة للجنسين حملة الدبلوم والبكالوريوس (لا يشترط الخبرة) للعمل في مجال الطب البيطري وذلك على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– طبيب بيطري (15 وظيفة – لحملة البكالوريوس)

– مساعد طبيب بيطري (6 وظائف – لحملة الدبلوم)

الشروط والضوابط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

– أجادة اللغة الانجليزية.

– ارفاق السيرة الذاتية.

– ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.

اقرأ أيضا:

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

ملاحظة:

– ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق أجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات واجراءات المقابلة الشخصية وستقوم الوزارة بأعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الالكتروني.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من يوم الأحد 1444/10/17هـ (الموافق 2023/05/07م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى يوم السبت 1444/10/30هـ

الموافق (2023/05/20م).