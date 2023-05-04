بدون خبرة.. 21 وظيفة بوزارة البيئة لحملة الدبلوم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح (21) وظيفة للجنسين حملة الدبلوم والبكالوريوس (لا يشترط الخبرة) للعمل في مجال الطب البيطري وذلك على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
– طبيب بيطري (15 وظيفة – لحملة البكالوريوس)
– مساعد طبيب بيطري (6 وظائف – لحملة الدبلوم)
الشروط والضوابط المطلوبة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.
– أجادة اللغة الانجليزية.
– ارفاق السيرة الذاتية.
– ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.
اقرأ أيضا:
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض
ملاحظة:
– ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق أجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح
– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات واجراءات المقابلة الشخصية وستقوم الوزارة بأعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الالكتروني.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من يوم الأحد 1444/10/17هـ (الموافق 2023/05/07م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى يوم السبت 1444/10/30هـ
الموافق (2023/05/20م).