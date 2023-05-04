الأرقام تفضح أمريكا من الداخل.. الآلاف يتقدمون بطلبات إعانات بطالة

تواصل- فريق التحرير:

ظاهرة غريبة كشفت عن واقع صعب ومرير يعيشه الأمريكيون في الأيام الأخيرة.

إعانات بطالة في أمريكا:

يأتي هذا بعد ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.

كما تراجع قوة سوق العمل تدريجيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا الذي يؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد.

عدد الطلبات:

وبحسب رويترز، كان خبراء اقتصاد توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأحدث.

بينما زادت الطلبات المقدمة للمرة الأولى 13 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل الماضي.

فيما استمرت طلبات إعانة البطالة عند الحد الأقصى هذا العام من مدى يتراوح بين 194 ألفا و247 ألفا.

وتعكس هذه الأرقام الزيادة في عمليات تسريح الموظفين عندما بدأ الأثر التراكمي لأسرع وتيرة رفع فائدة يقوم بها المركزي الأمريكي منذ الثمانينيات يظهر في قطاعات تتخطى الإسكان والتكنولوجيا.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق بين خمسة بالمئة إلى 5.25 بالمئة أمس الأربعاء.

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