رئيس الوزراء العراقي: علاقة المملكة وإيران ستعزز استقرار المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران ستعزز الاستقرار في المنطقة فضلا عن توسيع الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة.

توجهات الحكومة العراقية

وخلال حضوره منتدى العراق، قال السوداني: “إن عودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران مهم جدا للمنطقة وأيضا للشراكة والتعاون الاقتصادي والتنموي”.

وأضاف: “هذه الأجواء تصب في توجهات الحكومة العراقية في إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة”، حسب الرياض.

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العلاقات بين المملكة والعراق

وفي السياق ذاته، أورد السوداني أن العلاقات العراقية السعودية تاريخية تحكمها الكثير من المشتركات ومن مصلحة دول المنطقة التكامل مع المملكة وستشهد العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة المزيد من هذا التعاون.

وكان بيان مشترك صدر في ختام مباحثات وزيري الخارجية في المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة بكين، فيما يلي نصه:

في ضوء ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية الصادر بتاريخ 10 مارس 2023م بشأن استئناف العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، جرت في العاصمة بكين بتاريخ 15 رمضان 1444هـ الموافق 6 أبريل 2023م مباحثات بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة، ومعالي السيد / حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.