الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تحولت إلى كتلة نيران.. إسقاط مسيرة بالقرب من القصر الرئاسي بكييف (فيديو)
التقديم متاح حالياً.. أكثر من 7 آلاف وظيفة شاغرة بجهات وهيئات حكومية
استشاري نفسي: تربية الأبناء لا نأخذها من مشاهير التواصل الاجتماعي
صندوق النقد الدولي يحذِّر الاتحاد الأوروبي من خطر قادم
رئيس الوزراء العراقي: علاقة المملكة وإيران ستعزز استقرار المنطقة
الأرقام تفضح أمريكا من الداخل.. الآلاف يتقدمون بطلبات إعانات بطالة

الرئيسية

 /

دولي

 /

رئيس الوزراء العراقي: علاقة المملكة وإيران ستعزز استقرار المنطقة

رئيس الوزراء العراقي: علاقة المملكة وإيران ستعزز استقرار المنطقة

رئيس الوزراء العراقي: علاقة المملكة وإيران ستعزز استقرار المنطقة
١٠:٠٠:٤٧ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران ستعزز الاستقرار في المنطقة فضلا عن توسيع الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة.

توجهات الحكومة العراقية

وخلال حضوره منتدى العراق، قال السوداني: “إن عودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران مهم جدا للمنطقة وأيضا للشراكة والتعاون الاقتصادي والتنموي”.

وأضاف: “هذه الأجواء تصب في توجهات الحكومة العراقية في إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة”، حسب الرياض.

اقرأ أيضا:

إنفاذاً للاتفاق بين المملكة وإيران.. الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارة والقنصلية

العلاقات بين المملكة والعراق 

وفي السياق ذاته، أورد السوداني أن العلاقات العراقية السعودية تاريخية تحكمها الكثير من المشتركات ومن مصلحة دول المنطقة التكامل مع المملكة وستشهد العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة المزيد من هذا التعاون.

وكان بيان مشترك صدر في ختام مباحثات وزيري الخارجية في المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة بكين، فيما يلي نصه:

في ضوء ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية الصادر بتاريخ 10 مارس 2023م بشأن استئناف العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، جرت في العاصمة بكين بتاريخ 15 رمضان 1444هـ الموافق 6 أبريل 2023م مباحثات بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة، ومعالي السيد / حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الكلمات الدلالية:
السعودية والعراق العلاقات السعودية الايرانية ‫رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

مواد ذات صلة

المزيد
الأمم المتحدة: 70% من مدارسنا بسوريا خارج الخدمة

الأمم المتحدة: 70% من مدارسنا بسوريا خارج الخدمة

٠٢:٢٦ م، السبت، ٠٨ أبريل ٢٠١٧
الإمارات.. سحب جميع أعداد مجلة ماجد لشهر مايو بسبب قصة تدعم «المثلية الجنسية»

الإمارات.. سحب جميع أعداد مجلة ماجد لشهر مايو بسبب قصة تدعم «المثلية الجنسية»

١٠:١٥ م، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
من باكستان.. “جوتيريش” يدعو لتقديم دعم عالمي للتصدي لكارثة الفيضانات

من باكستان.. “جوتيريش” يدعو لتقديم دعم عالمي للتصدي لكارثة الفيضانات

١٢:٠٠ ص، السبت، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
تعرّف على آخر إحصائية بأعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم

تعرّف على آخر إحصائية بأعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم

٠٩:٢٨ ص، الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *