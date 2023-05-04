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مستشار أسري: 4 سلوكيات تدمر جودة الحياة والحوار الهادئ بين الزوجين
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مستشار أسري: 4 سلوكيات تدمر جودة الحياة والحوار الهادئ بين الزوجين

مستشار أسري: 4 سلوكيات تدمر جودة الحياة والحوار الهادئ بين الزوجين

مستشار أسري: 4 سلوكيات تدمر جودة الحياة والحوار الهادئ بين الزوجين
٠٩:٤٤:١٤ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، من بعض الممارسات والسلوكيات التي تدمر جودة الحياة الزوجية وتؤثر سلبا على الحوار بين الزوجين.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية ، ولحل المشكلات ، وللتخطيط لمستقبل الأسرة ، ولمزيد من التناغم والانسجام بين الزوجين”.

ممارسات وسلوكيات سلبية

وأوضح السلمان، أن أن هناك ممارسات وسلوكيات سلبية تضر بالحوار الهادئ وجودة الحياة بين الزوجين كالتالي:

– العناد

– الصمت والخرس الزوجي

– النقد اللاذع

– الألفاظ النابية

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وأكد د. عبدالله السلمان أن هذه الممارسات والسلوكيات كلها وغيرها مرفوضة أثناء الحوار، مشددا على أن انتقاء الكلمات وردود الأفعال أمر مطلوب ومهم جدا بين الزوجين.

أهمية الحوار بين الزوجين

وفي وقت سابق، لفت المستشار الأسري د. عبدالله السلمان إلى أهمية الحوار بين الزوج والزوجة لمواجهة المشكلات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية.

حل الخلافات الزوجية

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الخلافات بين الأزواج تكون مثل نار تحت الرماد ؛ ثم تنفجر لأتفه الأسباب لأنك كتمت أو صمت أمام الأسباب الكبرى”.

وأضاف السلمان، موجهاً حديثه للزوجين، “لا تؤجلا حل خلافاتكما حتى تتراكم بل تخلصا منها أولاً بأول بلطف وود”.

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الكلمات الدلالية:
الحوار الأسري الحوار بين الزوجين الحياة الزوجية جودة الحياة الزوجية

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