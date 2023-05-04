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مشهد يحبس الأنفاس.. عربة رضيع تفلت من يد الأم على طريق سريع (فيديو متداول)
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مشهد يحبس الأنفاس.. عربة رضيع تفلت من يد الأم على طريق سريع (فيديو متداول)

مشهد يحبس الأنفاس.. عربة رضيع تفلت من يد الأم على طريق سريع (فيديو متداول)

مشهد يحبس الأنفاس.. عربة رضيع تفلت من يد الأم على طريق سريع (فيديو متداول)
٠٩:٢٩:١٧ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيدو مشهدا يحبس الأنفاس، لامرأة أوشكت أن تفقد طفلها الرضيع في غمضة عين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

عربة رضيع:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله المرأة وهي تنزل من سيارتها، حيث وضعت الطفل في عربة أطفال صغيرة لتصطحبه معها، لكن العربة تحركت من مكانها ولم تستطع إيقافها.

وعندما حاولت الأم الركض وراء عربة رضيعها تعثرت مرتين، ما دفع العربة للاقتراب من أحد الطرق السريعة.

وعندما فقدت الأم الأمل، ظهر رجل وقد سارع بإيقاف العربة وإنقاذ الرضيع في اللحظات الأخيرة.

إنقاذ طفل بالزلفى:

وفي مارس الماضي وثق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ لاعب كرة قدم بالمملكة، طفلاً صغيرًا كاد يتسبب في حرق سيارة والده وهو بداخلها.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع لاعب نادي الفيحاء، والهلال والتعاون سابقًا، مالك عبد المنعم، وهو يهرع مسرعًا إلى سيارة تصطف في أحد أحياء مدينة الزلفي حيث تزامن وجوده في المكان.

وسارع عبدالمنعم إلى إخراج مناديل محترقة من داخل السيارة التي أشعل النار فيها طفل صغير، تركه والده وحيدًا، مما كاد يتسبب بكارثة.

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