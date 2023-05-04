أهم 10.. تحذير بشأن عدد ساعات العمل والتسجيل للصف الأول الابتدائي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة العشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

بايدن: العنف في السودان يمثل خيانة لمطالب الشعب بحكومة مدنية

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمرا تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على شخصيات تزعزع الاستقرار في السودان.. المزيد هنا

فيديو متداول لهدم “برج صدام” في العراق يثير الجدل.. إليكم الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر لحظة هدم برج في مجمع سياحي في بغداد.. المزيد هنا

ضربة موجعة لتجار السموم.. ضبط شحنة بطيخ محملة بالمخدرات في دولة خليجية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك من ضبط (90 كيلو جرام) من مخدر الحشيش.. المزيد هنا

حريق يلتهم مخزن أخشاب بالعاصمة المقدسة

باشرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في مخزن للأخشاب داخل منزل تحت الإنشاء… المزيد هنا

بعد هجوم الكلاب عليها.. والد طفلة “القريات” يروي تفاصيل جديدة في الواقعة (فيديو)

روى محمد العازمي، والد الطفلة “سارة” التي تعرضت لهجوم من الكلاب الضالة في القريات تفاصيل جديدة في الواقعة.. المزيد هنا

بدءًا من الأحد .. خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الجديد

أعلنت وزارة التعليم عن بدء استقبال طلبات التسجيل لكافة الطلاب والطالبات الصف الأول الابتدائي للعام القادم 1445 هـ بداية من الأحد الموافق 17 شوال لعام 1444 هـ.. المزيد هنا

الصحة توضح حقيقة وجود تعارض بين لقاحي كورونا والحمى الشوكية

نفت وزارة الصحة، وجود أي تعارض بين لقاحي كورونا والحمى الشوكية عند الحصول عليهما في توقيت متزامن.. المزيد هنا

تحذير عاجل من “الموارد البشرية” حول عدد ساعات عمل الموظفين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.. المزيد هنا

تفاصيل مؤثرة.. حاولت تنصير زميلها “المسلم” فنطقت الشهادة وأعلنت إسلامها

كشفت دكتورة أمريكية كيف أنها دخلت الإسلام بعدما حاولت في البداية إقناع زميلها المسلم بالجامعة على اعتناق المسيحية.. المزيد هنا

“موتورولا” تزيح الستار عن أقوى هواتفها.. و5 مميزات حصرية

أزاحت شركة موتورولا رسميا الستار عن هاتف +Edge بنسخته الجديدة والذي صممته ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد حاليا.. المزيد هنا