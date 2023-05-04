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صور تكشف حجم الكارثة.. حملة غير مسبوقة لهدم منازل المسلمين بالهند
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صور تكشف حجم الكارثة.. حملة غير مسبوقة لهدم منازل المسلمين بالهند

صور تكشف حجم الكارثة.. حملة غير مسبوقة لهدم منازل المسلمين بالهند

صور تكشف حجم الكارثة.. حملة غير مسبوقة لهدم منازل المسلمين بالهند
٠٩:٣٠:٢٦ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تستمر عنصرية الهندوس المتطرفين تجاه المسلمين، في مناطق متفرقة من الهند، مستهدفة هدم منازلهم، فيما وصف مراقبون بأنه حملات “تطهير عرقي”.

حملات واسعة 

وشاركت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه بدعم المحكمة الهندية العليا، السلطات الهندية في مدينة دلهي، تقوم بحملة هدم واسعة النطاق للمنازل التي تعود معظمها للمسلمين والداليت.

وتسبب ذلك في ترك الآلاف من الأسر بلا مأوى أو خطة لإعادة التأهيل، أو الإيواء، في ظل تجاهل الحكومة الهندية لتصرفات المتطرفين الهندوس.

الهند تتجه نحو كارثة إنسانية والمجتمع الدولي يتصرف بمنأى عن هذا الاضطهاد الممنهج

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اعتقال مسلمين

اعتقلت الشرطة الهندية، ثلاثة مسلمين بولاية البنجاب للاشتباه في قيامهم بطبخ لحم البقر الذي يقدسه الهندوس.

واقتحم متطرفون يتولون حماية الأبقار منزلًا مسلمًا للاشتباه في أن العائلة المسلمة كانت تطبخ لحوم البقر.

وأظهر مقطع فيديو نشره “مرصد مسلمي الهند” في حسابه عبر موقع “تويتر”، الشرطة الهندية وهي تصادر إناء الطبخ بعد أن اعتقلت ثلاثة مسلمين في منطقة داسويا.

الكلمات الدلالية:
الحكومة الهندية الهند عنصرية الهندوس هدم منازل المسلمين

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