للحد من الاحتيال.. “جيميل” يبدأ عرض علامة زرقاء للتحقق من الهوية

إذا نسيت كلمة مرور حسابك أو اسم المستخدم أو تعذّر عليك الحصول على رموز إثبات الهوية، ادخل على “جيميل” واتبع خطوات استرداد حسابك على Google.

ويقول موقع “جوجل” إن اتباع هذه الخطوات قد لا يؤدي إلى استرداد الحساب إذا كنت تستخدم حسابًا خاصًا بالعمل أو المؤسسة التعليمية أو مجموعة أخر.

تحذير خطير من جوجل بشأن كلمة السر

وقال “جوجل”: حرصًا على أمانك، لا يمكنك الاتصال بفريق دعم Google للحصول على مساعدة بشأن تسجيل الدخول إلى حسابك. ولا نعمل مع أي خدمة تزعم تقديمها الدعم في ما يتعلّق بكلمة المرور أو الحساب. ننصحك بعدم الإفصاح عن كلمات المرور أو رموز إثبات الهوية الخاصة بك”.

وينصح “جيميل” عند نسيان كلمة المرور بهذه الخطوات:

اتبع خطوات استرداد حسابك على Google أو Gmail. سيتم طرح بعض الأسئلة عليك للتأكد من ملكيتك للحساب. أجِب عن الأسئلة بقدر المستطاع.

وإذا واجهت مشكلة، ننصحك باتّباع النصائح لإكمال خطوات استرداد الحساب. 2- أعِد ضبط كلمة المرور عندما يطلب منك ذلك. اختَر كلمة مرور قوية لم تستخدمها من قبل لهذا الحساب. التعرّف على كيفية إنشاء كلمة مرور قوية طرق مأمونة لاسترداد الحساب استرجاع حساب جيميل عن طريق رقم الهاتف استرجاع حساب جيميل عن طريق بريد إلكتروني آخر ا قرأ أيضا..

إجراء مهم حتى لا تفقد حسابك في بريد “Gmail”

طريقة إرسال رسالة Gmail لمجموعة أفراد دفعة واحدة (فيديو) استرجاع حساب جيميل عن طريق رقم الهاتف تصلح تلك الطريقة في استرجاع حساب جيميل Gmail عندما يكون لديك هاتف قمت مسبقا بربطه بحساب جيميل الخاص بك، وإليك الخطوات: 1. اذهب إلى صفحة تسجيل الدخول لحساب جي ميل الخاص بك 2- قم بإدخال معرف البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم هاتفك 3. عندما يطلب منك إدخال كلمة السر انقر فوق “نسيت كلمة المرور” 4- سيطلب منك ادخال الايميل الاحتياطي المخصص للاسترداد 5. تجاهل الأمر واضغط على زر “جرب طريقة أخرى” الموجود في الأسفل 6. ادخل رقم الهاتف الذي قمت بربطه سابقًا بحساب جي ميل الخاص بك 7- سيتم إرسال رمز مكون من 6 أرقام على هاتفك الذكي 8. قم بإدخال الرمز في المكان المخصص 9. يمكنك الآن انشاء كلمة سر جديدة

استرجاع حساب جي ميل عن طريق بريد إلكتروني آخر

إذا لم تصلح الطريقة الأولى معك، لأنك لم تقم بربط هاتف بحساب جيميل الخاص بك، فيمكنك تجربة الطريقة الثانية والتي تعتمد في استعادة حساب الجيميل على بريد إلكتروني آخر، يعمل بشكل ثانوي، عندما تنسى كلمة السر حساب جوجل الخاص بك، وإليك الخطوات:

1. اذهب إلى صفحة تسجيل الدخول لحساب جي ميل الخاص بك

2. قم بإدخال بريد جي ميل الخاص بك

3. ثم انقر فوق “نسيت كلمة المرور”

4. سيطلب منك ادخال الايميل الاحتياطي المخصص للاسترداد

5. سوف يتم ارسال رمز مصادقة على الإيميل الآخر

6. تحتاج لتسجيل الدخول لهذا الإيميل والنقر على رابط التحقق أو نسخ الرمز وكتابته في مربع التحقق.

اقرأ أيضا: