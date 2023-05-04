المملكة تستضيف السبت المقبل اجتماعاً تشاورياً لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون

تواصل- واس:

تستضيف المملكة السبت المقبل الاجتماع التشاوري لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا.

تعزيز أوجه التعاون

ويهدف الاجتماع برئاسة معالي وزير الصحة بسلطنة عمان الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي إلى تعزيز أوجه التعاون والتكامل الصحي المشترك بين دول المجلس في المجالات الصحية والوقائية الإقليمية والدولية.

وسيبحث الاجتماع تنسيق الجهود المشتركة في القطاع الصحي بين دول المجلس، ومناقشة التحديات التي تواجه الأمن الصحي المشترك في دول مجلس التعاون، وأوجه تعزيز الأدوار التشاركية والتكاملية بين دول المجلس في المنظومة الصحية للوصول إلى المستوى المأمول في المجالات الصحية ومواجهة مختلف الأزمات الصحية الطارئة.

مستجدات العديد من القضايا الصحية

كما يتناول الاجتماع مستجدات العديد من القضايا الصحية، ومنها تداعيات الأزمة السودانية على الجانبين الصحي والإنساني، ويجسد الاجتماع التشاوري توجهات قادة دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة لتعزيز الأمن الصحي في دول المنطقة.

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