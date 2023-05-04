الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
صور تكشف حجم الكارثة.. حملة غير مسبوقة لهدم منازل المسلمين بالهند
مشهد يحبس الأنفاس.. عربة رضيع تفلت من يد الأم على طريق سريع (فيديو متداول)
مع حلول الصيف.. 6 حالات يمنع فيها فصل الكهرباء عن المستهلك
للحد من الاحتيال.. “جيميل” يبدأ عرض علامة زرقاء للتحقق من الهوية
أهم 10.. تحذير بشأن عدد ساعات العمل والتسجيل للصف الأول الابتدائي
علاج تقوس شديد بالساقين لطفلة في القصيم

الرئيسية

 /

محليات

 /

المملكة تستضيف السبت المقبل اجتماعاً تشاورياً لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون

المملكة تستضيف السبت المقبل اجتماعاً تشاورياً لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون

المملكة تستضيف السبت المقبل اجتماعاً تشاورياً لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون
٠٨:٣٢:٣٣ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

تستضيف المملكة السبت المقبل الاجتماع التشاوري لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا.

تعزيز أوجه التعاون

ويهدف الاجتماع برئاسة معالي وزير الصحة بسلطنة عمان الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي إلى تعزيز أوجه التعاون والتكامل الصحي المشترك بين دول المجلس في المجالات الصحية والوقائية الإقليمية والدولية.

وسيبحث الاجتماع تنسيق الجهود المشتركة في القطاع الصحي بين دول المجلس، ومناقشة التحديات التي تواجه الأمن الصحي المشترك في دول مجلس التعاون، وأوجه تعزيز الأدوار التشاركية والتكاملية بين دول المجلس في المنظومة الصحية للوصول إلى المستوى المأمول في المجالات الصحية ومواجهة مختلف الأزمات الصحية الطارئة.

مستجدات العديد من القضايا الصحية

كما يتناول الاجتماع مستجدات العديد من القضايا الصحية، ومنها تداعيات الأزمة السودانية على الجانبين الصحي والإنساني، ويجسد الاجتماع التشاوري توجهات قادة دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة لتعزيز الأمن الصحي في دول المنطقة.

اقرأ أيضا

دول الخليج في المقدمة.. كم سنةً تحتاج لجمع مليون دولار من راتبك؟

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية دول الخليج مجلس التعاون وزراء الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة جازان تحيل أطراف فيديو مضاربة شاب ورجل مرور إلى التحقيق

شرطة جازان تحيل أطراف فيديو مضاربة شاب ورجل مرور إلى التحقيق

١٢:٥٥ ص، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠١٦
أجهزة رقية «صينية» تغزو الأسواق السعودية

أجهزة رقية «صينية» تغزو الأسواق السعودية

١١:٣٧ م، السبت، ٠٤ أغسطس ٢٠١٢
قيادي حوثي منشق يكشف الهدف من إطلاق المليشيات صاروخ تجاه «مكة»

قيادي حوثي منشق يكشف الهدف من إطلاق المليشيات صاروخ تجاه «مكة»

٠٧:٣٤ ص، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠١٧
خطيب الحرم المكي يحذر من دور الإعلام المغرض في التحريض ضد الإسلام

خطيب الحرم المكي يحذر من دور الإعلام المغرض في التحريض ضد الإسلام

٠٧:٢٠ م، الجمعة، ٠٦ أبريل ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *