فيديو مخيف.. العثور على 12 أفعى سامة بأحد أودية جازان

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مخيف، وثق العثور على أكثر من 12 أفعى بأحد أودية منطقة جازان.

وادي الأفاعي السامة بجازان

وحذر موثق المقطع الذي نشره حساب “وناسة البر”، في “تويتر”، من خطورة وادي الأفاعي السامة في جازان، خاصة في الليل، حيث انتشرت الأفاعي وسط الطريق العام.

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وتمكن موثق المقطع، من اصطياد أكثر من 12 أفعى سامة بأحجام مختلفة، وكلها شديدة الخطورة، وأعاد إطلاقها مجددا في البر بعيدا عن الطريق.

الأفاعي والتوازن البيئي

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن الأفاعي رغم خطورتها، إلا أنها كائنات فطرية تقوم بدور مهم في التوازن البيئي.

وأوضح المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ملاحقة الأفاعي خطورة كبيرة، كما أنها تعد أيضاً مخالفة نظامية، كما أهاب بالجميع الإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالحياة الفطرية؛ وذلك من خلال منصة “فطري”.

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