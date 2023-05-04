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لبنان.. قرار جديد بشأن عودة النازحين السوريين

لبنان.. قرار جديد بشأن عودة النازحين السوريين

لبنان.. قرار جديد بشأن عودة النازحين السوريين
٠٨:١٥:٤٣ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

عادت مراكز الأمن العام في مختلف المناطق اللبنانية، إلى فتح إمكانية تسجيل أسماء النازحين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم.

وحسب إعلام محلي، فإن ذلك جاء بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.

تنظيم عملية العودة

وفي هذا الصدد أشارت مصادر أمنية- وفق ليبانون ديبايت-  إلى أن “استئناف تسجيل أسماء السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا جاء بناء للقرار الذي صدر عن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي جاء تأكيداً لاستمرار تنظيم عملية العودة وفقاً لقرار متخذ سابقاً”.

وقالت المصادر: “قمنا اليوم بدعوة النازحين السوريين إلى تسجيل أسماءهم في المراكز اعتباراً من اليوم، وستتم هذه العملية خلال أيام الأسبوع من الإثنين وحتى الجمعة وتبدأ العملية يومياً من الساعة الثالثة وحتى الساعة السادسة”.

تسوية أوضاع الجميع

وأوضحت، “هناك جهوزية لتسوية أوضاع الجميع، ومن ليس لديه أوراق قانونية جاهزون لتسوية وضعه مع أهمية أن لا يكون عليه أي حكم، وذلك سواء قرر أن يرحل من خلال هذه الحملة أو عن طريق المعابر”.

وأكدت المصادر على “استكمال الإجراءات التي طلبها وزير الداخلية والتنسيق مع البلديات لتنفيذ الإجراءات المطلوبة وهذه من جملة الأمور التي نقوم بها”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار لبنان النازحين سوريا‬‏ لبنان

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