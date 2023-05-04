علاج تقوس شديد بالساقين لطفلة في القصيم

تواصل – واس:

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمستشفى الولادة والأطفال في بريدة، من علاج تقوس الساقين لطفلة في السنة الخامسة من عمرها، بعد إجراء تدخل جراحي استغرق أربع ساعات تكلل بعد توفيق الله بالنجاح.

اضراب بالمشي وتشوه

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الطفلة راجعت برفقة ذويها عيادة جراحة العظام للأطفال في المستشفى وهي تعاني من اضطراب بالمشي وتشوه شديد بالساقين على شكل تقوس كبير؛ مما سبب لها صعوبة في حركة المشي.

داء بلاونت

وبعد إجراء التقييم السريري والفحوصات الإشعاعية والمخبرية اللازمة تبين إصابتها بمرض “داء بلاونت” ، وهي حالة مرضية يكون فيها عيب خلقي في غضاريف النمو لأعلى الساقين يؤدي إلى تقوس الساقين، وتزداد شدته مع نمو الشخص المصاب وتقدمه في العمر.

تدخل جراحي

وعلى ضوء نتائج الكشف السريري والفحوصات الإشعاعية قرر الفريق المعالج إجراء عمل جراحي تمثل في إجراء قص عظمي تصحيحي مزدوج في كل ساق، وتثبيت العظام بشريحة معدنية ومسامير خاصة، حيث تم إجراء العمل الجراحي للساق اليمنى واليسرى في جلسة واحدة استغرقت أربع ساعات.

مرحلة الشفاء

وبعد إجراء العملية الجراحية ومتابعة الطفلة من قبل الفريق الطبي والتمريضي وتحسن حالتها تمكنت من المغادرة إلى المنزل، وإعطائها موعدًا للمتابعة في عيادة العظام.

وبعد المتابعة تبيّن الالتحام التام لمكان القص العظمي واستقامة الساقين، واستطاعت الطفلة -ولله الحمد- المشي بشكل سليم دون عرج أو ميلان.

أكثر من 3 آلاف مستفيد

يذكر أن قسم تنويم الأطفال بالمستشفى استقبل خلال الربع الأول من العام الجاري 3777 مستفيدًا، بلغ عدد المنومين منهم في قسم الحضانة 670 مستفيدًا.

أما جراحة الأطفال فاستقبل 858 مستفيدًا، وسجل باطني الأطفال 1921 مستفيدًا، في حين استفاد من خدمات وحدة العناية المركزة للأطفال 301 مستفيد.

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