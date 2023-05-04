ضربة موجعة لتجار السموم.. ضبط شحنة بطيخ محملة بالمخدرات في دولة خليجية

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك من ضبط (90 كيلو جرام) من مخدر الحشيش.

مخدرات بشحنة بطيخ:

وأوضحت أنه عند محاولة تهريبها للبلاد عبر إخفائها داخل شحنة بطيخ، تم ضبط عدد أربعة متهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكشف مقطع فيديو نشرته الداخلية القطرية، قيام رجل الأمن باستخراج الحشيش من داخل البطيخ، حيث تحمل البطيخة الواحدة أكثر من لفافة من الحشيش المخدر.

شحنة بالرياض:

وقبل شهور كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، عن ضبط 765 ألف قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة بطيخ في الرياض.

وقال النجيدي حينها ، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة “بطيخ”.

وأوضح حينها أيضا، أن الشحنة كانت بحوزة 5 أشخاص، وهم 3 مقيمين من الجنسية السورية، ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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