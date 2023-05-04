مخمور يتجرد من ملابسه ويقتحم مسجدًا أثناء صلاة الفجر بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الغضب والاستنكار في المغرب، عقب قيام شخص مخمور باقتحام مسجد بحي “كريو” بمقاطعة زواغة بفاس.

مخمور يقتحم مسجدا:

وفي تفاصيل الواقعة التي وقعت، الأحد الماضي، فقد اقتحم شخص مخمور المسجد أثناء صلاة الفجر.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل المسجد طريقة دخوله وتجرّده من ملابسه، في مشهدٍ تسبب في غضب عارم بين سكان المدينة.

تجرد من ملابسه:

وذكرت مصادر محلية، أن الشخص المعنيّ، كان في حالة سكر شديد وكان شبه عارٍ، متجرّداً من بنطاله وقميصه.

وأضحت أنه بمجرد دخوله المسجد، صدم المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة.

كما قام بالتقاط مكبر الصوت الموجود في المحراب وترك المصلين في حيرة، حسب ما أوضحت كاميرات التسجيل داخل المسجد.

وانتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصات إعلامية، والذي أظهر الشخص، وهو يدخل من باب جانبي في المسجد أمام المصلين وهو عاري الصدر، ويحمل بيده حذاءه ليدخل إلى محراب المسجد.

وتزامن دخوله مع موعد إقامة الصلاة، التي قرّر بعضهم في الصفوف الأمامية مقاطعتها -مضطرين- في محاولة منهم للسيطرة عليه.

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