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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة
٠٧:٤٢:٣٦ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

استمرار عمليات الإجلاء

وأكد سموه خلال الاتصال على استمرار المملكة في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها.

وبحث الاتصال، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.

تعاون المملكة والأمم المتحدة 

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

أمن واستقرار السودان

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

كما تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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