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حريق يلتهم مخزن أخشاب بالعاصمة المقدسة

حريق يلتهم مخزن أخشاب بالعاصمة المقدسة

حريق يلتهم مخزن أخشاب بالعاصمة المقدسة
٠٧:٣٩:٠٧ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في مخزن للأخشاب داخل منزل تحت الإنشاء.

حريق مخزن أخشاب بمكة 

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “مدني مكة المكرمة باشر حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء، ولا إصابات”.

حريق محل تجاري بالدمام

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني، عن إخماد حريق في محل تجاري بالدمام، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

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كذلك أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني قبل أيام، أن إدارة مدني الدمام تمكنت من إخماد حريق في أحد معارض السيارات.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بالدمام سيطرت على حريق بحي ضاحية الملك فهد، دون إصابات.

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الكلمات الدلالية:
أخشاب الدفاع المدني مخزن أخشاب مكة

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