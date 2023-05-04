إنجاز جديد.. تتويج جامعة جدة في مؤتمر جنيف الدولي

تواصل – فريق التحرير:

توجّت جامعة جدة نتاجها الإبداعي والابتكاري بحصد الميدالية الفضية في مؤتمر جنيف الدولي، وجائزة الوفد الصيني للإبداع والابتكار”‏48th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS, Geneva” بمنافسة قوية وسط مشاركة أكثر من 1000 اختراع من 44 دولة حول العالم.

اقرأ أيضا:

تتويج جامعة جدة

وشارك الفريق في المؤتمر باختراع متميز يخدم المجتمع ويحد من استهلاك الكهرباء في المنازل بعنوان “نظام إدارة الأحمال”.

ويعمل الاختراع على إدارة وتنظيم ومراقبة الأحمال للحد من الصرفيات؛ حيث سيتم استكمال المشروع بإنشاء تطبيق للتحكم عن طريق الهواتف النقالة.

اقرأ أيضا:

8 باحثين من جامعة حائل ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية

وفي وقت سابق، كشف هيثم السيف، عميد البحث العلمي في جامعة حائل، عن ارتفاع عدد باحثي الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد (الخاصة بأفضل 2% من علماء العالم) من 5 إلى 8 باحثين.

وأوضح في حديثه لفضائية “الإخبارية”، أن هؤلاء الباحثين ينتمون لعدة كليات بالجامعة، بينها الصيدلة والهندسة والكلية التطبيقية، وكلية الصحة العامة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في الاهتمام بالباحثين والبحث العلمي.

اقرأ أيضا:

عشرة طلاب بجامعة نجران ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل باحثين