حريق في دولة أوروبية يودي بحياة 8 أشخاص

تواصل – فريق التحرير:

لقي ثمانية أشخاص، اليوم الخميس، حتفهم في حريق بمدينة برنو، في جنوب شرق التشيك.

وأعلنت إدارة الإطفاء في تغريدة على “تويتر” سقوط ثمانية قتلى على الأقل نتيجة الحريق، الذي ما زال التحقيق جاريا لمعرفة أسبابه.

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وأوضحت الشرطة في برنو أن الحريق اندلع في وحدة مكونة من 12 كوخا متصلة ببعضها البعض في ورشة بناء، وأن عملية التعرف على هويات الضحايا لا تزال جارية.

حريق بناية سكنية

وفي سبتمبر من العام 2020، لقي 11 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم ، وأصيب آخر إصابة بالغة جراء حريق اندلع في مبنى سكني شرقي جمهورية التشيك قرب الحدود مع بولندا.

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