مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب استشاري مساعد أشعة تشخيصية. سكرتير طبي. فني رعاية مرضى. أخصائي تمريض. استشاري أمراض الجهاز الهضمي. استشاري مساعد أمراض الدم والأورام لدى الأطفال. استشاري مشارك أمراض الدم والأورام لدى الأطفال. استشاري تدخل الجسم. والمزيد …

عن المدينة:

مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ. وعلى مر السنين، شكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض. تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة، وحاليًا تتمتع بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف. كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.