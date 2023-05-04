الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ضربة موجعة لتجار السموم.. ضبط شحنة بطيخ محملة بالمخدرات في دولة خليجية
إنجاز جديد.. تتويج جامعة جدة في مؤتمر جنيف الدولي
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة
حريق يلتهم مخزن أخشاب بالعاصمة المقدسة
حريق في دولة أوروبية يودي بحياة 8 أشخاص
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

الرئيسية

 /

فرص

 /

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض
٠٧:١٤:٢٥ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. طبيب استشاري مساعد أشعة تشخيصية.
  2. سكرتير طبي.
  3. فني رعاية مرضى.
  4.  أخصائي تمريض.
  5. استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
  6. استشاري مساعد أمراض الدم والأورام لدى الأطفال.
  7. استشاري مشارك أمراض الدم والأورام لدى الأطفال.
  8. استشاري تدخل الجسم.
  9. والمزيد …

عن المدينة:

مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ. وعلى مر السنين، شكلت مدينة الملك سعود الطبية  شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض. تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة، وحاليًا تتمتع  بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف. كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الرياض مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
8 شركات تطرح 887 وظيفة شاغرة للشباب بـ«غرفة الرياض»

8 شركات تطرح 887 وظيفة شاغرة للشباب بـ«غرفة الرياض»

١٠:٥٢ ص، الأحد، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٥
«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

١٠:٥٨ م، الثلاثاء، ١٥ يونيو ٢٠٢١
وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية» بعدة تخصصات.. التقديم يبدأ اليوم

وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية» بعدة تخصصات.. التقديم يبدأ اليوم

٠٩:٥١ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمديرية العامة للسجون.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمديرية العامة للسجون.. موعد وطريقة التقديم

١٠:٣١ م، الخميس، ٢٩ أغسطس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *