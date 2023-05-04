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فيديو متداول لهدم “برج صدام” في العراق يثير الجدل.. إليكم الحقيقة
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فيديو متداول لهدم “برج صدام” في العراق يثير الجدل.. إليكم الحقيقة

فيديو متداول لهدم “برج صدام” في العراق يثير الجدل.. إليكم الحقيقة

فيديو متداول لهدم “برج صدام” في العراق يثير الجدل.. إليكم الحقيقة
٠٦:٢٨:١٨ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر لحظة هدم برج في مجمع سياحي في بغداد.

انهيار برج

وحسب ما أوردت خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق، يظهر في الفيديو مشهد لانهيار بناء على شكل برج. وعلق الناشرون بالقول “هدم برج صدام في الجزيرة السياحية”.

وتقع الجزيرة السياحية المشار إليها في الفيديو المتداول عند طرف مدينة بغداد الشمالي في نهر دجلة، وتضم برجا ومرافق أخرى.

فيديو من مصر

لكن الفيديو لا يظهر هدم برج في العراق. وأرشد التفتيش عن مشاهد ثابتة منه على محركات البحث إلى نسخ من زوايا مختلفة منشورة على يوتيوب وفيسبوك سنة 2021، وفق فرانس برس.

وجاء في التعليقات المرافقة أن المقاطع تُظهر عملية هدم برج في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة شمال مصر.

وبتعميق البحث أكثر، يمكن العثور على مقطع فيديو آخر حيث يظهر البرج نفسه قبل هدمه.

إزالة شركة مصرية

وقال ناشره إنه لبدء إزالة شركة “الغزل والكيماويات في البحيرة”.

وعلى ضوء ذلك، يظهر اسم الشركة المذكورة في تقارير إخبارية عدة حول قرار إزالة منشآت الشركة، في إطار مشروع لتطوير المنطقة.

أما برج الجزيرة السياحية في بغداد فهو مازال قائما ولم يخضع لأي إزالة، ويمكن العثور على صور حديثة له على خدمة خرائط جوجل.

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الكلمات الدلالية:
البصرة العراق برج صدام مصر هدم برج

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