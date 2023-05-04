بايدن: العنف في السودان يمثل خيانة لمطالب الشعب بحكومة مدنية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمرا تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على شخصيات تزعزع الاستقرار في السودان.
وقال بايدن “إن العنف في السودان يمثل خيانة لمطالب الشعب بحكومة مدنية وانتقال ديمقراطي”.
اقرأ أيضا:
“الأمم المتحدة”: نتوقع تدفق 860 ألف لاجئ من السودان
معاقبة من يزعزع استقرار السودان
وأكد بايدن أنه وقع أمرا تنفيذيا بتوسيع صلاحيات السلطات الأميركية للاستجابة للعنف في السودان يسمح بمعاقبة من يزعزع استقرار السودان”.
وقال بايدن إن الحكومة الأميركية مستعدة لدعم الجهود الإنسانية في السودان “عندما تسمح الأوضاع.
اقرأ أيضا: