بايدن: العنف في السودان يمثل خيانة لمطالب الشعب بحكومة مدنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمرا تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على شخصيات تزعزع الاستقرار في السودان.

وقال بايدن “إن العنف في السودان يمثل خيانة لمطالب الشعب بحكومة مدنية وانتقال ديمقراطي”.

اقرأ أيضا:

معاقبة من يزعزع استقرار السودان

وأكد بايدن أنه وقع أمرا تنفيذيا بتوسيع صلاحيات السلطات الأميركية للاستجابة للعنف في السودان يسمح بمعاقبة من يزعزع استقرار السودان”.

وقال بايدن إن الحكومة الأميركية مستعدة لدعم الجهود الإنسانية في السودان “عندما تسمح الأوضاع.

اقرأ أيضا: