الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لخلل فني قد يؤدي إلى حريق.. استدعاء 94 سيارة بنتلي
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لخلل فني قد يؤدي إلى حريق.. استدعاء 94 سيارة بنتلي

لخلل فني قد يؤدي إلى حريق.. استدعاء 94 سيارة بنتلي

لخلل فني قد يؤدي إلى حريق.. استدعاء 94 سيارة بنتلي
٠٦:٣٨:٠٨ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء عدد 94 من سيارات بنتلي من موديلات Continental GT وGT Convertible  Flying Spur 2018 – 2020.

التماس كهربائي

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن سبب الاستدعاء هو خلل في مضخة المياه، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما قد يتسبب في نشوب حريق.

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الإجراء المتبع

ودعت “التجارة” إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.

ونوهت الوزارة بأنه حال إضاءة لمبة المحرك، يجب إيقاف المركبة في مكان آمن، وإخلاءها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 201 شاحنة “مرسيدس اكتروس” موديل 2022، لوجود خلل في دواسة الوقود قد يؤدي إلى تعطل المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

الشاحنات المشمولة

ودعت الوزارة مستخدمي الشاحنات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي شركة إبراهيم الجفالي للمعدات الصناعية، وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظًا على سلامتهم وحفظًا لحقوقهم.

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أخبار السعودية اليوم استدعاء سيارات خلل فني سيارات بنتلي وزارة التجارة

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