الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف في 5 مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر (وظائف طبية) شاغرة في عيادات طب الأسرة والمجتمع، التابعة لمستشفى قوى الأمن بالدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أماكن العمل:
- الأحساء.
- حفر الباطن.
- رفحاء.
- عرعر.
- القريات.
- الجوف.
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الشروط المطلوبة:
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري الصلاحية).
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م ولمدة شهر.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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