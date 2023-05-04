الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف في 5 مدن

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر (وظائف طبية) شاغرة في عيادات طب الأسرة والمجتمع، التابعة لمستشفى قوى الأمن بالدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أماكن العمل:

الأحساء.

حفر الباطن.

رفحاء.

عرعر.

القريات.

الجوف.

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الشروط المطلوبة:

إجادة اللغة الإنجليزية.

وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري الصلاحية).

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م ولمدة شهر.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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