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عملية جراحية معقدة.. إعادة 10 أوتار مقطوعة ليد مريضة في بريدة
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عملية جراحية معقدة.. إعادة 10 أوتار مقطوعة ليد مريضة في بريدة

عملية جراحية معقدة.. إعادة 10 أوتار مقطوعة ليد مريضة في بريدة

عملية جراحية معقدة.. إعادة 10 أوتار مقطوعة ليد مريضة في بريدة
٠٦:٠٢:٠٣ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

من خلال عملية جراحية نوعية ومعقدة، تمكن فريق جراحة التجميل والحروق والأعصاب في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من إجراء لإعادة 10 أوتار ليد مريضة.

إعادة 10 أوتار ليد مريضة.

وبحسب ما ذكره تجمع القصيم الصحي، فإن الأوتار مقطوعة في اليد اليمنى لمريضة يمنية تبلغ من العمر 40 عامًا.

وأوضح أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ وهي بحالة طارئة وتعاني من قطع بكل الأوتار القابضة والأعصاب للأصابع الخمسة باليد اليمني.

وأضاف أن الحادث وقع نتيجة قطع تعرضت له من جسم زجاجي، ما دفع الفريق الطبي لمباشرة الحالة على وجه السرعة وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

إسعاف المريضة:

وقد تم نقل المريضة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات لإصلاح وإعادة الأوتار والأعصاب المقطوعة.

كما تم ترميم مكان الإصابة ، وعمل الفريق المتخصص في جراحة التجميل والحروق استكشافا وإصلاحا لكل الأوتار الـ 10 المقطوعة القابضة لليد ، وإصلاح العصب المتضرر من جراء الإصابة.

ولله الحمد تكللت العملية بالنجاح التام، واستطاعت المريضة تحريك أصابع اليد بصور طبيعية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية بريدة صحة وطب عملية جراحية مستشفى الملك فهد

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