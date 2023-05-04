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التعليم تعلن عن موعد “التسجيل الإلكتروني” للطلبة المستجدين.. تعرف على التفاصيل؟

التعليم تعلن عن موعد “التسجيل الإلكتروني” للطلبة المستجدين.. تعرف على التفاصيل؟

التعليم تعلن عن موعد “التسجيل الإلكتروني” للطلبة المستجدين.. تعرف على التفاصيل؟
٠٥:٤١:٠٣ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت وزارة التعليم عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية.

موعد التقديم:

ويبدا موعد التقديم بدءاً من يوم الأحد 17 شوال ويستمر إلى 28 شوال، وذلك من خلال رابط خدمة “التسجيل الإلكتروني”، الذي سيتم إرساله تباعاً
على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.

ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة، حيث تهدف:

– لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة.

– توفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم.

– منح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً وفقاً لظروفهم.

وتعتمد آلية عمل الخدمة الجديدة على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقاً لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

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أولياء الأمور التسجيل الإلكتروني التعليم الطلبة المستجدين موعد

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