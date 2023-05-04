هل إنهاء علاقة العمل بالتراضي تستوجب دعم ساند؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين الموظف وصاحب العمل لا تستوجب دعم ساند.

جاء ذلك في رد من التأمينات، في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن إنهاء علاقة العمل، وهل تستوجب دعم ساند في حال كان إنهاء العمل بالتراضي بين الطرفين؟”.

وأجابت التأمينات بقولها “أهلا بك , عزيزي العميل إنهاء علاقة العمل بالتراضي ليست من الأسباب المؤهلة لتعويض ساند، يجب أن يكون ترك العمل لسبب خارج عن إرادة الموظف”.

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أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف “ساند”

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب استبعاد الموظف المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض “ساند”.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن المشترك بإمكانه التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.

-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.

-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

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توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف راتب ساند

نظام ساند

يقوم “ساند” على رعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ويطبق “ساند” على جميع المواطنين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعون لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

ويساهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل حيث يحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة يساعد من خلالها في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.

وصدر نظام التعطل عن العمل “ساند” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ.

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