الذهب يرتفع 0.8% بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

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ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة، اليوم الخميس، على نحو قياسي، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يوقف ارتفاع الفائدة لاحقا.

سعر الذهب اليوم

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 2055.54 دولار للأوقية،بحلول الساعة (00:35) بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2063.20 دولار للأوقية بحسب “رويترز”.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأوقية مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغها في 2020، حسب “الاقتصادية”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% ، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

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وفي الأسواق المحلية بالمملكة، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بالمقارنة بما كانت عليه أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 246.68 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 226.13 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 215.85 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 185.01 ، وعيار 14 بـ 143.90 ، وعيار 12 سجل 123.34 ريال.