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كيف تتحكم في غضبك.. إرشاد نبوي وتوجيه قرآني؟

كيف تتحكم في غضبك.. إرشاد نبوي وتوجيه قرآني؟

كيف تتحكم في غضبك.. إرشاد نبوي وتوجيه قرآني؟
٠٥:٣٢:١٦ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن للغضب علاج، بينه القرآن الكريم، وكذلك الهدي النبوي، وهو أن يقول المرء: “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”، كما في قوله -تعالى- “وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”، وفي آية أخرى :”إنه هو السميع العليم”.

هدي النبي ﷺ

واستطرد الفوزان، في مقطع صوتي، شاركه حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مبينا أن النبي ﷺ رأى رجلين بينهما مشادة، فغضب أحدهما، حتى احمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، فقال النبي ﷺ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”.

فذهبوا إليه وقالوا له هذا الذي سمعه من الرسول ﷺ ، فقالها، فذهب عنه الغضب.

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التمر واللبن

ومن هدي النبي أيضا، ما صح عنه ﷺ أنه كان يفطر على الرطب أو على التمر إن لم يجد الرطب، وكان يحب الفطر على ثلاث تمرات.

وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء”.

وقد ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يعيش على التمر واللبن لأسابيع، مما يدلل على فائدته الكبيرة كمصدر للطاقة.

الكلمات الدلالية:
أسئلة دينية السنة النبوية صالح الفوزان علاج الغضب

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