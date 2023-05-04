“الأمم المتحدة”: نتوقع تدفق 860 ألف لاجئ من السودان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تتوقع تدفق 860 ألف لاجئ من السودان.

وأوضحت في بيان لها، أن مصر وجنوب السودان ستشهدان أكبر تدفق للاجئين من السودان.

نقص في المياه النقية والأكسجين

وأعلنت نقابة أطباء السودان، أن هناك إمدادات طبية لا تستطيع توزيعها بسبب استمرار الاشتباكات، مؤكدة أنها تعاني من نقص في المياه النقية والأكسجين وكل المواد الطبية.

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وقال حزب الأمة القومي للعربية: إن الهدن المتكررة فشلت في تحقيق هدف وقف إطلاق النار، محملًا طرفي الصراع مسؤولية الصدام الدموي المستمر في السودان.

تشكيل لجنة لتحديد آلية وقف الحرب

واقترح تشكيل لجنة من طرفي الصراع لتحديد آلية وقف الحرب، والعمل على توحيد موقف القوى السياسية لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه يجب أن يتحرك الجميع في الداخل لإنهاء الصراع.

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في الوقت نفسه، وصلت سفينة أميركية إلى ميناء جدة تحمل 222 شخصا تم إجلاؤهم من السودان.

وصول 41 مواطنًا و 171 شخصًا من السودان

فيما تستمر الجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

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وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

إجلاء 5409 شخصًا من 102 جنسية

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 شخصًا، “225 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية”.