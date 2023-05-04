الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“العتيبي” يرأس وفد وزارة الدفاع في حفل “قرن المستقبل” بتركيا
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“العتيبي” يرأس وفد وزارة الدفاع في حفل “قرن المستقبل” بتركيا

“العتيبي” يرأس وفد وزارة الدفاع في حفل “قرن المستقبل” بتركيا

“العتيبي” يرأس وفد وزارة الدفاع في حفل “قرن المستقبل” بتركيا
٠٤:٥١:٥٠ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تلبيةً للدعوة الرسمية من الحكومة التركية يترأس مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، وفد وزارة الدفاع في حفل “قرن المستقبل.

وأوضحت وزارة الدفاع أن ذلك يأتي للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية في أنقرة، الذي شهد تدشين الطائرة المقاتلة “قآن”.

إطلاق مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية

في الوقت نفسه، أطلقت وزارة الدفاع، مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، الذي يُعنى بقيادة وتوجيه الأبحاث المتعلقة بالسياسات والإستراتيجيات الدفاعية، وإدارة التعاون مع مراكز الأبحاث المحلية والإقليمية والدولية.

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 ويُعد مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، أحد مبادرات برنامج تطوير وزارة الدفاع.

تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية

وذلك لتعزيز القدرات الرئيسية لوكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية ممثلةً في الإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات.

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كما أن مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية الذي يحظى بدعم ومتابعة من سمو وزير الدفاع، يدعم عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية.

 من خلال التقييم المستمر للبيئة الإستراتيجية واستشراف تحولاتها الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المملكة.

الكلمات الدلالية:
ـ آخر أخبار السعودية السعودية العتيبي المملكة تركيا

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