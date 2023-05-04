أخبار السعودية.. إنقاذ مقيم من الغرق وتنبية بشأن عدد ساعات العمل وتقلبات جوية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت قوات حرس الحدود، أنها تمكنت اليوم الخميس، من إنقاذ مقيم من الغرق في محافظة حقل بمنطقة تبوك.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها اليوم، استمرار تأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر إبريل الماضي.

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 6 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 125.744 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و280 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف سائقين لحملة “الثانوية العامة” بمدينة الدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

قال حساب المواطن، إنه يتعين على المسجلين في برنامج حافز الإفصاح عن الدخل كشرط لاستحقاق الدعم.

أعلن الدفاع المدني، عن إخماد حريق في محل تجاري بالدمام، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

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