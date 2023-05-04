الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أخبار السعودية.. إنقاذ مقيم من الغرق وتنبية بشأن عدد ساعات العمل وتقلبات جوية
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أخبار السعودية.. إنقاذ مقيم من الغرق وتنبية بشأن عدد ساعات العمل وتقلبات جوية

أخبار السعودية.. إنقاذ مقيم من الغرق وتنبية بشأن عدد ساعات العمل وتقلبات جوية

أخبار السعودية.. إنقاذ مقيم من الغرق وتنبية بشأن عدد ساعات العمل وتقلبات جوية
٠٥:٠١:٢٧ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق في محافظة حقل بمنطقة تبوك

أعلنت قوات حرس الحدود، أنها تمكنت اليوم الخميس، من إنقاذ مقيم من الغرق في محافظة حقل بمنطقة تبوك.

تحذير عاجل من “الموارد البشرية” حول عدد ساعات عمل الموظفين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.

تحذير عاجل من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من الجمعة حتى الثلاثاء

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها اليوم، استمرار تأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.

عقيل العقيل - جدة - متحدث الارصاد - الشتاء
عقيل العقيل – جدة – متحدث الارصاد – الشتاء

بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر إبريل الماضي.

الاقرار الضريبي - محاسب - الزكاة - - اله حاسبه - قروض - تعبيرية

ضبط 6 مواطنين في الشرقية لترويجهم 126 ألف قرص إمفيتامين

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 6 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 125.744 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و280 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

“الخطوط السعودية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف سائقين لحملة “الثانوية العامة” بمدينة الدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

تنويه مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز

قال حساب المواطن، إنه يتعين على المسجلين في برنامج حافز الإفصاح عن الدخل كشرط لاستحقاق الدعم.

حساب المواطن - التسجيل

“مدني الدمام” يسيطر على حريق بمحل تجاري.. ويكشف حجم الخسائر

أعلن الدفاع المدني، عن إخماد حريق في محل تجاري بالدمام، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

سارع بالتقديم.. “تقويم التعليم” توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

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