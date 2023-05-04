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أسعار “النفط” تتراجع اليوم.. و”برنت” عند 72 دولارا للبرميل
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أسعار “النفط” تتراجع اليوم.. و”برنت” عند 72 دولارا للبرميل

أسعار “النفط” تتراجع اليوم.. و”برنت” عند 72 دولارا للبرميل

أسعار “النفط” تتراجع اليوم.. و”برنت” عند 72 دولارا للبرميل
٠٤:٤٤:٢٤ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل خسائرها في الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 72.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بأكثر من 9 % وهبوطها في وقت سابق من اليوم الخميس إلى 71.28دولار، بحسب “رويترز”.

خام غرب تكساس

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.88 دولار، وانخفض هذا الخام 11 % تقريبا من يوم الجمعة وحتى الإغلاق أمس الأربعاء.

وهبط في وقت سابق اليوم الخميس إلى 63.64 دولار ليصل لأدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر 2021.

الاقتصاد الأمريكي

وهذا الأسبوع، انخفضت الأسعار هذا الأسبوع في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي ودلائل على ضعف نمو الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

جاء ذلك أيضا بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، مما قد يحد من النمو الاقتصادي على المدى القصير.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي – في وقت سابق – إلى احتمال أن يوقف زيادات أخرى لمنح المسؤولين الوقت لتقييم تداعيات الانهيارات الأخيرة للبنوك وانتظار توضيح بشأن الخلاف على رفع سقف الديون الأميركي.

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أسعار النفط أسعار خام برنت النفط برنت خام برنت

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