وصول سفينة أمريكية تحمل 222 من جنسيات متعددة لجدة قادمة من السودان

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استقبل ميناء جدة الإسلامي عصر اليوم الخميس، سفينة أمريكية تحمل 222 على متنها من جنسيات متعددة قادمة من السودان.

وصول 41 مواطنًا و 171 شخصًا من السودان

في الوقت نفسه، تستمر الجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وقبل يومين وصلت سفينة جلالة الملك “أبها” إلى مدينة جدة 41 مواطناً سعودياً، و 171 شخصاً من الجنسيات التالية:

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“افغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأفريقيا”.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

إجلاء 5409 شخصًا من 102 جنسية

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 شخصاً (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).

ووصف عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، العناية والاهتمام الذي لمسوه من أشقائهم في المملكة منذ صدور الموافقة على إجلائهم مروراً بإنهاء إجراءاتهم،

بأنه نابع من الأخوة الصادقة التي تجلت في مثل هذه الظروف الصعبة.

وصول سفينة أميركية تحمل 222 من جنسيات متعددة إلى ميناء جدة الإسلامي قادمة من السودان

#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/cJS7Tisyfo — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 4, 2023

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مواقف المملكة الدائمة مع الشعوب المتضررة.

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مثمنين دور المملكة الإنساني في تقديم العون لهم بمختلف جنسياتهم، وهو موقف ليس بمستغرب على مملكة الإنسانية،

التي عودت الجميع على المبادرة والسبق في كل ما يخص الجانب الإنساني .