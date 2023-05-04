سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 4.7 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، مغلقا عند 11119 نقطة (+ 46 نقطة)، وبتداولات بلغت نحو 4.7 مليار ريال.

وبحسب “أرقام”، ارتفع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 74.40 ريال، فيما أنهت أسهم مصرف الإنماء، ومعادن، وإس تي سي، وجبل عمر، واتحاد اتصالات، وأكوا باور، وكيان السعودية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم رعاية، ارتفاعات اليوم بنسبة 6% عند 98.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 500 ألف سهم، وتراجع سهم سابك، بنسبة 1 %، عند 89 ريالا، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول 2023.

الأسهم الهابطة

وأغلق سهم ساب، عند 34.75 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية، فيما هبط سهم أملاك، اليوم بنسبة 5 % عند 15.66 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.1 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الأول 2023 إلى 11 مليون ريال وبنسبة 59 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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