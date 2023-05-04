مليون و 200 ألف مقعد.. الخطوط السعودية تنقل حجاج هذا العام من 100 مطار حول العالم

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أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ والتي خصصت من خلالها وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص.

مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن

وأكدت أنها جهزت أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن لنقلهم من مختلف أنحاء العالم.

وذلك ضمن خطة متكاملة تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي البالغ 164 طائرة،

مع توفير أسطول إضافي يساند في نقل المزيد من ضيوف الرحمن يبلغ 12 طائرة أخرى.

وأوضحت أنه سيتم نقل الحجاج من ما يزيد على 100 وجهة مجدولة و 14 وجهة موسمية،

وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية تشمل جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع.

أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن

كما يتشرف ملاحو مجموعة الخطوط البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات،

بما يعكس كرم الضيافة المملكة بلمسة عصرية وبرصيدٍ زاخر من اللغات التي يتحدث بها الحجاج تبلغ 42 لغة متنوعة.

خدمات متنوعة وفق منظومة متناغمة

وتعمل الشركات التابعة لمجموعة الخطوط السعودية لاسيما المعنية بتقديم الخدمات للحجاج، وفق منظومة متناغمة وعلى وجه التحديد:

1 – صناعة الطيران.

2 – الشركة السعودية لهندسة.

3 – شركة الخطوط السعودية للتموين.

4 – الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وأضافت أنها استعدت كافةً للعمل خلال موسم الحج بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، مستهدفة ضمان توفير أفضل الخدمات في كافة المواقع،

عبر الأنظمة الرقمية بالإضافة إلى الموظفين المؤهلين لخدمة العمليات التشغيلية والحجاج في مرحلتي القدوم والمغادرة.

خبرات متراكمة وطاقاتها البشرية المتجددة

وبينت أنها تسعى من خلال خبراتها المتراكمة وطاقاتها البشرية المتجددة وسعيها الدؤوب لطرح أفضل الخدمات التقنية التي تساهم في توفير تجربة سفر ميسرة.

استعداد كامل لتنفيذ خطة الحج

وأكدت أنها على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة الحج التي تتكامل مستهدفاتها بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

علاوةً على الأداء التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية بالمطارات والهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب كافة المنظمين لرحلات الحج داخل المملكة وخارجها.

موعد وصول أولى الرحلات الجوية

وكشفت أن موعد وصول أولى الرحلات الجوية إلى المملكة سيكون تحديداً بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في 21 من شهر مايو الحالي.

وشهدت الفترة الماضية مزيداً من الاتفاقيات التي أبرمتها مجموعة الخطوط السعودية مع مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج في العديد من الدول.

ولفتت إلى أنها تسعى من خلال ذلك إلى زيادة حصتها التشغيلية واستثمار سمعتها في توفير خدمات النقل الجوي بأجواء إيمانية.

تحقيق الكفاءة التشغيلية

وتستهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية وإنجاز نسبة 100% في معايير السلامة والتي تضعها على قمة أولوياتها،

كما جندت طاقاتها البشرية وإمكاناتها الرقمية لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

متابعة مباشرة من القيادات العليا بالخطوط السعودية

ويتم تنفيذ الخطة عبر مسارات متنوعة تشمل فريق مراقبة الأداء، وفريق مركز عمليات الصالة، وفريق المتابعة والتنسيق المسبق مع كافة القطاعات والجهات ذات العلاقة،

حيث تعمل كافة هذه الفرق على مدار الساعة وبمتابعة مباشرة من القيادات العليا بالخطوط السعودية.

أهم خدمات مجموعة الخطوط السعودية

وتتضمن خدمات مجموعة الخطوط السعودية المقدمة لضيوف الرحمن:

1 – إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية.

2 – تأمين ملاحين وانتداب موظفين في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج.

3 – الترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات، علاوةً على توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة جوًا.

4 – تأمين المتطلبات التشغيلية المتضمنة الموظفين والعمالة والمعدات الأرضية بما يتناسب مع حجم التشغيل.

5 – تدريب وتأهيل كافة الموظفين في الصفوف الأمامية على البروتوكول الخاص بالحج وكيفية إدارة الحشود وطريقة التعامل مع الأزمات والاستجابة لخطط الطوارئ.

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