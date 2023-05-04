للأمهات.. احذري الوقوع في هذا الخطأ عند إصابة طفلك بالجدري المائي

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يعد جدري الماء من الأمراض شديدة العدوى للأطفال، ويمكن أن يسبب الطفح الجلدي البقعي الذي يصاحبه حكة شديدة لهم مما يؤدي إلى معاناتهم منه بشدة.

تظهر بثور الطفح الجلدي المثير للحكة بسبب عدوى الجدري المائي بعد مدة من 10 إلى 21 يومًا من التعرض للفيروس، وتستمر في العادة من 5 إلى 10 أيام. وعادة ما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

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أخطاء في التعامل مع الجدري المائي

وقالت المسعفة الأولى نيكي جوركوتز من عيادة “تيني هيرتس إديوكيشن” قالت إن الآباء قد يرتكبون خطأ دون علمهم عندما يتعلق الأمر بمعاملة أطفالهم.

وشاركت جوركوتز المتخصصة في الإسعافات الأولية للأطفال والرضع، مقطعًا يوضح خطأ شائعًا قد يرتكبه الآباء عن جدري الماء، وفقًا لما أوردته صحيفة “ذا صن”.

1. لا تعطي طفلك إيبوبروفين

حذرت من أن ذلك قد يجعله أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة في الجلد والأنسجة الرخوة. لكنها قالت إن الباراسيتامول آمن للاستخدام.

2. خدش البثور

إن محاولة منع الطفل الصغير من خدش بقع الجدري المائي هو أمر يجد فيه معظم الآباء صعوبة.

لكن جوركوتز حذرت من أن البثور التي يتم خدشها تكون أكثر عرضة للتندب بشكل دائم. وأوصت بقص أظافر الطفل ووضع القفازات على يديه.

3. ظهور البثور في أماكن غير متوقعة

وفقًا لـ جوركوتز، يمكن أن تظهر بثور جدري الماء في فم الطفل، بعيدًا النظر عن الوجه والجسم. ويمكن أن تكون البقع مؤلمة وتجعل الطفل أقل رغبة في الأكل أو الشرب.

ونصحت بإعطائه باراسيتامول بشكل منتظم، بالإضافة إلى مشروبات باردة ومصاصات ثلج. ونظرًا لأن الطفل لا يرغب في الشرب، طالبت بمراقبته بحثًا عن علامات الجفاف.

أعراض الجدري المائي

وتشمل الأعراض:

-العطش

-بول أصفر داكن وقوي الرائحة

-كثرة التبول

-جفاف الفم والشفتين واللسان

-الدوخة أو التعب

-بقعة غائرة في الجزء العلوي من الرأس

-قلة الدموع عند البكاء

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3مراحل للمرض

كشفت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا عن ثلاث مراحل للمرض، وهي:

ستظهر البقع الصغيرة أولاً ويمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم: يمكن أن تكون حمراء أو وردية أو نفس لون الجلد المحيط، اعتمادًا على لون البشرة.

ستمتلئ البقع بعد ذلك بالسوائل وتتحول إلى بثور- ستسبب حكة شديدة وقد تنفجر.

سوف تتقشر بعد ذلك، وسيكون بعضها قشاريًا بينما قد يتسرب البعض الآخر من السوائل.

وحذر الدكتور رانج سينج، الأمهات من استخدام علاج شائع آخر، وهو غسول الكالامين، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم جدري الماء.

أوصى الدكتور راج بالعلاجات التالية:

-البقاء رطبًا (حلوى الجيلي والثلج)

-باراسيتامول للألم / الحمى (تجنب الأيبوبروفين والأسبرين ما لم ينصح طبيًا)

-استخدم دواء / كريم مضاد للحكة (مثل يوراكس وبوكسكلين، مضادات الهيستامين – لكن تجنب غسول الكالامين لأنه يجف)

-جرب دقيق الشوفان في الحمام باستخدام الماء البارد (جفف الجلد بعد ذلك)

-استخدام الفانيلات الرطبة الباردة/ جل التبريد على الجلد

-تقليم الأظافر / استخدام القفازات لتقليل خدش البثور