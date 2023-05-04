“كاديلاك” تكشف عن 5 مميزات لأحدث سيارات الدفع الرباعي “ليريك V” (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “كاديلاك” عن أحدث سياراتها الكهربائية والتي ستكون متاحة قريبا، بحسب “جنرال موتورز”.

وأوضحت أن السيارة المسماة “ليريك V” ستكون أول سيارات كاديلاك الإنتاجية AWD الكهربائية بالكامل وستعمل بقوة 500 حصان.

5 مميزات

ومن مميزات السيارة أيضا ما يلي:

1- التقديرات الحالية لقوة طراز ليريك الكهربائي V القادم هي 600 حصان، ومع ذلك، فإن 500 حصان لا تزال كافية عند مزجها بعزم دوران يبلغ 450 رطل-قدم من طراز AWD .

2- ركزت “كاديلاك” على تحقيق أقصى استفادة من الشاسيه من أجل لأداء الجيد، وهو بلا شك مشروع بحث وتطوير مكلف حيث لا تزال السيارات الكهربائية عالية الأداء جديدة نسبيًا في الصناعة وجديدة كليًا في كاديلاك.

3- التحدي الأكبر هو أن Lyric تزن 5810 رطلاً مع طراز AWD وهي سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم في حين تزن سيارة منافسة مثل هيونداي سانتافي وهوندا سيفيك 3،102 رطلاً.

4- الجانب الايجابي بالنسبة لكاديلاك أنه يمكن الحفاظ على الوزن منخفضًا لو كانت المقارنة بسيارة تعمل بمحرك احتراق منتظم.

5- الأمر يختلف فيما يتعلق بإدارة الوزن في الهيكل المعدني واستخدام الترقيات المعتادة التي سيحصل عليها طراز كاديلاك الكهربائي مثل مكابح بريمبو ونظام تعليق التخميد النشط وعناصر الديناميكا الهوائية.

ومن المتوقع أن يصل الطراز ليريك V للأسواق عام 2024 .

اقرأ أيضا:

بتصميم عصري يجمع الفخامة والحداثة.. “كاديلاك” تطرح سيارة جديدة